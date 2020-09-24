Лукашенко доигрался с «лучшими друзьями»: Украина не признала инаугурацию

24.09.2020, Киев, Михаил Рябов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не рассматривает тайную инаугурацию Александра Лукашенко как свидетельство его легитимности.

Об этом Кулеба написал в твиттере. Запись появилась после начала рабочего дня в США, обратил внимание одесский журналист Юрий Ткачев.

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«Тот факт, что МИД Украины весь день молчал по поводу инаугурации Лукашенко и дал комментарий по её поводу лишь после начала рабочего дня в Вашингтоне, является ярким свидетельством независимости Украины и самостоятельности её внешней политики», – прокомментировал Ткачев.

Российский сенатор Алексей Пушков обращает внимание, что победу Лукашенко не признают именно те, кого Батька, шантажируя Москву «многовекторностью», еще недавно называл «лучшими друзьями».

«Недавние «лучшие друзья» Лукашенко. Точно так же поступили лучшие друзья из Литвы, Польши и, конечно, самый недавний “лучший друг” – госсекретарь США Помпео, в феврале источавший улыбки и сыпавший обещаниями в Минске. С такими «друзьями» враги точно не нужны. И главное, что все это было абсолютно очевидно и предсказуемо. Но так хотелось поиграть в «многовекторность»… Однако для Запада игры с Лукашенко закончены. Пошла игра по-крупному. На кону – Белоруссия», – отмечает Пушков.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Запад ожидает наступления 5 ноября, когда официально заканчиваются полномочия Лукашенко на предыдущем сроке, для принятия более решительных действий в отношении белорусских властей.