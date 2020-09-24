24.09.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Лукашенко доигрался с «лучшими друзьями»: Украина не признала инаугурацию


Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не рассматривает тайную инаугурацию Александра Лукашенко как свидетельство его легитимности.

Об этом Кулеба написал в твиттере. Запись появилась после начала рабочего дня в США, обратил внимание одесский журналист Юрий Ткачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тот факт, что МИД Украины весь день молчал по поводу инаугурации Лукашенко и дал комментарий по её поводу лишь после начала рабочего дня в Вашингтоне, является ярким свидетельством независимости Украины и самостоятельности её внешней политики», – прокомментировал Ткачев.

Российский сенатор Алексей Пушков обращает внимание, что победу Лукашенко не признают именно те, кого Батька, шантажируя Москву «многовекторностью», еще недавно называл «лучшими друзьями».

«Недавние «лучшие друзья» Лукашенко. Точно так же поступили лучшие друзья из Литвы, Польши и, конечно, самый недавний “лучший друг” – госсекретарь США Помпео, в феврале источавший улыбки и сыпавший обещаниями в Минске. С такими «друзьями» враги точно не нужны. И главное, что все это было абсолютно очевидно и предсказуемо. Но так хотелось поиграть в «многовекторность»… Однако для Запада игры с Лукашенко закончены. Пошла игра по-крупному. На кону – Белоруссия», – отмечает Пушков.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Запад ожидает наступления 5 ноября, когда официально заканчиваются полномочия Лукашенко на предыдущем сроке, для принятия более решительных действий в отношении белорусских властей.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,



За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть