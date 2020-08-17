Лукашенко доигрался: В Белоруссии затянули песни пособников гитлеровцев

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусская власть продолжает активно заигрывать с националистами, повторяя ошибки украинского руководства домайданного периода.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт раскритиковал белорусские спецслужбы за то, что на площади Свободы во время недавнего митинга оппозиционеров они допустили исполнение использовавшейся гитлеровскими пособниками песни «Магутны Божа».

«Когда мы говорили, что Александр Григорьевич все время заигрывал с националистами, в какой-то момент он взял и всю их повестку забрал себе. Вот, последние девять месяцев то, что творилось, это повестка националистов. А когда я услышал это массовое исполнение «Магутны Божа», я поинтересовался, думаю, ну хорошо, там же КГБ работает, ну такого быть не может. Представьте, условно, выйдет кто-то на улице в Москве и начнет петь «Мы идем широкими полями по восходам утренних лучей». Ну это все, я думаю, что он не успеет куплет этот допеть до конца, когда к нему подойдут и он убудет.

А здесь идет массовое исполнение, поют студенты, пенсионеры, поют сотрудники филармонии, причем, это показывает БелТА, меня это поражает. Я начал наводить справки и выяснилось, что, оказывается, в Могилеве ежегодно проходит аж целый фестиваль искусств, который так и называется «Магутны Божа». И проходит он с 1997 года, и под патронажем президента Лукашенко.

И вот тут я честно могу сказать: я охренел. Те, кто не знает, «Магутны Божа» – это гимн белорусских коллаборационистов. Они же были не только власовцы и бандеровцы, они были вполне себе и на территории Белоруссии. Текст был написан в 1943-м году известной белорусской поэтессой [Натальей Арсеньевой], которая, естественно, первые стихи в жизни написала на русском языке, но потом она открыла для себя змагарскую сущность и с тех пор ее жизнь навсегда изменилась.

Ее муж – это местный Шухевич, который возглавлял самый крупный шуцманшафт на территории Белоруссии, а музыка к этому произведению написана была в лагерях для интернированных в 1947 году теми людьми, которые благополучно избежали выдачи в Советский Союз.

Параллельно мне удалось выяснить, что оказывается, что на доме, где была гимназия, где училась эта чудесная поэтесса, уже давно в 1999 году установлен мемориальный знак, в котором, разумеется, нет ни единого слова о том, что человек, которому это посвящено, – это коллаборационист, самый, что ни на есть отпетый, который в 60-70 годах работал в белорусской редакции «Радио Свобода», – заявил Гаспарян.

Эксперт также раскритиковал позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, как и его украинский коллега, экс-президент Виктор Янукович заигрывает с националистами.

«И вот тут я задаю один и тот же вопрос: простите, пожалуйста, а какому Александру Григорьевичу Лукашенко нам нужно верить? Тому, который девять месяцев поливал Россию и русских грязью самой отборной, который вел борьбу с журналистами, с экспертами, с телеграмм-каналами, талдычил, что мы куда-то вмешивался. Или тому, который последние 24 часа говорит о том, что враг у него в другом месте – в Литве, в Польше и на Украине?

Какому Александру Григорьевичу надо верить? Который рассказывает 9 мая о том, что каждый четвертый белорус погиб в годы Великой Отечественной войны или тому, который патронирует фестиваль искусств памяти одного из главных коллаборационистов?

Послушайте, вам это совсем не напоминает Украину? Ну мы же это все видели, усилия господина Януковича, который одной рукой орал, что деды победили, добились победы, а другой рукой выделял гранты всей западенской сволочи. А выясняется, что у нас в Союзном государстве происходит ровно все то же самое.

Я ожидал вообще, что когда эта вся «Магутна Божа» прозвучала, что кто-нибудь должен выйти и сказать: «Знаете, что, тут нам открылась великая истина, спасибо русским политологам, открыли нам глаза, у нас ни один человек в республике этого не знал». Мне за последние часов 40, как только я в последний раз об этом рассказал, уже больше двухсот человек из Белоруссии написали, что «Армен Сумбатович, у нас вообще об этом никто не знает. Мы все привыкли к этому фестивалю и не подозревали о подлинном содержании этой песни».

Ну это просто вершина сюрреализма какая-то. И сегодня та тональность, о которой он (Лукашенко) говорит. Он говорит не о томно других вещах надо было говорить. Надо было признать собственные ошибки. Про вытоптанную абсолютно поляну, про то, что нет ни одного харизматичного человека рядом, про ошибки власти, которые она совершила», – сказал эксперт.

Не менее опасным, чем гимн, Гаспарян посчитал и флаг, который сегодня активно используют противники Лукашенко.

«Эти таскают бело-красно-белый флаг. Отлично! У этого флага тоже очень долгая история, как мы понимаем. Он впервые засветился очень-очень давно. Это, кстати, один из символов Белорусской народной рады, которая находится в оппозиции вообще всей Белоруссии в полном составе, потому что «народишко там не того-с».

Этот флаг использовался в годы гражданской войны в России, потом этот флаг использовался подразделениями коллаборационистов, – отметил политолог. Там даже есть, очень смешно, у них был отдельный предмет гордости – только там смогли до такого додуматься, они об этом даже писали в Берлин, есть документ по этому поводу, – что «наш национальный флаг свободной Белоруссии», – ну, правда Гитлеру свободная Белоруссия вообще никогда не была нужна, – «он совпадает цветами с гитлерюнгендом.

И нельзя ли нам по этому поводу тоже организовать местный Гитлерюнгенд?». Ну и потом, конечно, в эмиграции его использовали в самом начале 90-х это все дело заменил, он придумал флаг, отдаленно напоминающий советскую символику. Кстати, герб Белоруссии тоже напоминает ту самую Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Я полагал чисто с технологической точки зрения – если они выставили этот флаг, значит, государственная пропаганда должна была каким-то образом на это реагировать.

В конце-концов, у тебя телевидение есть, радио есть журналистов целый пул. А выяснилось, что и это сделать невозможно, потому что рыцарь, который изображен на том флаге, входит в перечень национального достояния. Но при этом, футбольных фанатов белорусских за демонстрацию этого флага они обычно буцкали теми же самыми силами милиции или ОМОНа.

И в момент, когда у этого флага начинается стопроцентный ренессанс, сейчас кого не спроси, у всех находят эти цвета. Могу больше того сказать, я сегодня запивал видео – мне десятки людей предъявили: «Сумбатович, ты чего, у тебя майка бело-красная, ты на чью мельницу начал лить воду». То есть, все уже запомнили, что это такое. А государство не реагирует. Не нашлось ни одного образованного в этой части истории человека, который мог бы выйти и сказать: «Послушайте, Лукашенко говорит о том, что это флаг сил, которые под НАТО хотят лечь, под Европейский союз».

Основной ошибкой власти, по мнению Гаспаряна, является то, что белорусы не знают свою историю и считают, что единство с западом принесет им пользу.

«Во времена советской власти этой части истории не было, потому что тогда, начиная с 45-го года Польша строила коммунизм и мы про все плохое не вспоминали, а потом, когда рухнул Советский Союз, туда хлынула польская агитация, которая говорила: «Да вы вообще никогда в жизни так не жили свободно, комфортно и красиво, как когда были в Речи Посполитой». Вот они в это и поверили.

Думаешь, они в курсе про насильственную полонизацию своих дедов и прадедов, они в курсе про разгромленные гимназии, про разгромленные культурные центры? Да ничего подобного! Я могу на полном серьезе рассказать, когда я написал книгу «Ложь Посполита», мне масса людей написала из Белоруссии, которая переспросила: «А что, была правда насильственная полонизация белорусов с запада, вы ничего не путаете?». Поэтому, конечно, если им это все не рассказывали, а батька еще параллельно не «шуры-муры», но «трали-вали» наводил с поляками, конечно, они искренне убеждены, что это будет равнозначный партнер».