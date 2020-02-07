07.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спорт
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Лукашенко доказал, что он не трус – сыграл в хоккей под командованием Путина


Президенты РФ и Белоруссии прервали переговоры, чтобы сыграть в хоккей.

Матч состоялся в спорткомплексе «Галактика» в Сочи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин и Лукашенко оказались в одной команде «белых»: белорусский лидер в свитере с номером 1, российский – 11 и нашивкой капитана.

За матчем наблюдала российская делегация, которая, наконец, добралась до Сочи (из-за погодных условий самолет долго не мог сесть, а потом совершил посадку в Минеральных Водах).

В перерыве к президентам подошел бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Команда «белых» победила со счетом 13:4.

Ожидается, что после этого переговоры продолжатся в полном составе.

 

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