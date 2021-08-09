Лукашенко допустил, что Россия в перспективе войдет в состав Белоруссии

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечал на вопрос российского журналиста о перспективах интеграции с Россией почти полчаса.

Если исключить пространные экскурсы в историю, то ответ свелся к упрекам в адрес союзника.

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«Мы никогда не были против теснейшего союза. Но нас всегда держали на расстоянии. И сейчас вы держите на расстоянии, но уже не военно-политическом отношении. Мир изменился. Два союзника: Беларусь и Россия. У России больше никого нет. Может, вам не нравится это, но факт есть факт. Может, конечно, лучше было, если б Китай был вашим таким союзником, но, увы, только вот он один остался. Но вы нас держите на расстоянии, когда говорите об интеграции», – сказал Лукашенко.

Он резко раскритиковал тех в России, кто во главе с Владимиром Жириновским выступает за вступление Белоруссии в состав РФ. Белорусский президент считает, что они хотят «оторвать Белоруссию от России», потому что белорусский народ не хочет слияния.

«Может, мы и будем одним государством. Может, мы и будем в составе России. Может, Россия будет в составе Белоруссии. Кто его знает, как повернется дело. Но сейчас говорить о том, что мы должны разрушить, уничтожить созданное белорусское государство… Любая интеграция без потери независимости и суверенитета», – отметил президент Белоруссии.

Он в очередной раз упрекнул Россию за закрытие границ на пандемию. По словам Лукашенко, россияне все равно приехали, скупили недвижимость и «вздули цены». Он объяснил это желанием есть белорусские продукты питания, которые сделаны по советским ГОСТам. Поэтому и свита Лукашенко якобы отказывается есть в России, таская с собой запас провизии.

«Русский чувствуют в Белоруссии себя лучше, чем в России», – резюмировал Лукашенко.

В заключении, он выразил надежду, что пакет интеграционных карт, переформатированных теперь переформатированы в союзные программы будут подписаны в конце года. Их количество сократилось с 31 до 28. Якобы документы, касавшиеся создания наднациональных органов, были изъяты по инициативе президента РФ, потому что стали непреодолимым препятствием в переговорах. Сейчас разногласия остаются только по энергетической карте, потому что Белоруссия продолжает настаивать на том, чтоб цены на газ были для нее такими же, как в Смоленской области, то есть дотировались.