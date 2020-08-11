11.08.2020, Москва, Андрей Антонов
 
Белоруссия, Запад, Политика, Россия
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Лукашенко дозаигрывался с Западом


Попытка госпереворота в Минске произошла из-за стремления белорусского истеблишмента развить сотрудничество с западными странами и идти на уступки перед ними.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо отметить, что ошибка белорусского руководства в политике заигрывания с Западом позволила сформировать в Белоруссии серьёзную сеть прозападных лидеров общественного мнения и определённых ячеек.

Как показала предвыборная кампания, многие эксперты, которые якобы позиционировали себя как люди, выступающие за развитие интеграции с Россией, за развитие Союзного государства, очень быстро переобуваются в полёте; и не успевает что-нибудь произойти, как они дают совершенно другие комментарии, это достаточная проблема», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в Белоруссии майдан обречён на провал, потому что граждане видят, что произошло с Украиной, и не хотят повторение её судьбы.


«Что касается этой ситуации с манифестацией, её нужно рассматривать очень серьёзно. Дело в том, что уже второй день показал, что мероприятия проходят активно в городах областного значения. Есть информация, что несколько тысяч человек задержаны, пострадали несколько десятков сотрудников правопорядка – это достаточно серьёзная проблема. Потому что Белоруссия никогда не отличалась манифестациями – граждане достаточно спокойные.

Что ещё важно понимать, почему в Белоруссии майдан не имеет никаких перспектив. Дело в том, что общество достаточно грамотное и видит то, что происходит на Украине – это полное падение доходов граждан, уничтожение системы здравоохранения и всего, что с этим связанно», – заключил Беляков.

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