Лукашенко дожал Россию: посла Бабича отзывают в Москву

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Белоруссии с Михаила Бабича на Дмитрия Мезенцева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Информация о назначении опубликована на сайте Kremlin.ru

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«Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь», — сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал о грядущем снятии Бабича. По сведениям собеседников газеты, отставка стала результатом неоднократных настойчивых просьб Лукашенко, которые тот озвучил лично Путину. Последний раз, по данным источника издания, беседа Лукашенко и Путина о Бабиче состоялась в Пекине.

Михаил Бабич, находясь в Минске, активно поддерживал позицию Кремля. В одном из интервью посол оценил уровень российской поддержки Белоруссии в 5–6 млрд долларов в год. И отметил, что если Минск хочет внутрироссийских цен на газ, компенсацию налогового маневра, более дешевых кредитов и прочих благ, нужно выполнять положения союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, таможенной и прочих политиках, а также в части формирования «институциональных органов управления Союзного государства».

Такая активность Бабича, который еще ко всему прочему часто ездил по Белоруссии, посещая различные мероприятия, явно не нравилась Минску.

Как пишет информированный телеграм-канал Незыгарь, катализатором отзыва посла послужила ситуация с проблемами нефтепровода «Дружба», которая оказалась болезненной для Александра Лукашенко, в том числе потому что затронула интересы третьих стран.

С уходом Бабича активная позиция Москвы по отношению к Минску сворачивается, прогнозирует Незыгарь.

“Путин дал Лукашенко год для выполнения всех обещаний запустить пакет интеграционных документов, переданных ему три недели назад. Поэтому перед будущим послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым никаких особенных задач не стоит. Впрочем, учитывая коварный характер батьки, он в очередной раз обманет лидеров братского государства”, – считает Незыгарь.

“Соответственно, год будет использован для расширения структуры националистов с перспективой создания прозападных партий для будущей парламентской республики. За год будут добиты все чиновники, имеющие какие-то связи с Россией. Русский язык начнёт пропадать с улиц и из гуманитарной сферы в утроенных темпах.

Отсюда вопрос: если заранее известно, что Лукашенко обманет и придётся посылать Бабича номер два — зачем Лукашенко даётся год, за которые он сможет сколотить в НАТО целую коалицию для защиты своего режима и подготовиться к транзиту в ЕС?”, – задается вопросом Незыгарь?

Михаил Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с должности полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.