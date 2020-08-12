Лукашенко доживает свой последний срок – эксперт

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на беспрецедентные масштабы протестов в Белоруссии, у президента Александра Лукашенко есть шанс удержать власть, однако с той «весёлой жизнью», которая была все эти годы, ему придётся попрощаться.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешние игроки в основном работают в информационном поле. И таких возможностей, какие были у нас в 2013–2014 годах, у Белоруссии нет. Туда не могут приехать всякие Маккейны, Нуланды – раздавать печеньки.

Они жестко пресекают все возможности прямого влияния: отключается интернет, плохо со связью и т.д. То есть, с самого начала Лукашенко и силовая составляющая его власти действовали очень решительно, очень жестко.

Сейчас обошлось без жертв. Мы не знаем, какой будет следующая ночь, но пока, похоже, инициатива в руках президента Лукашенко. Внешние силы определяются и сейчас уже ясно, что выборы не будут признаны на Западе.

Собственно говоря, как было и раньше в Белоруссии, но там была в последние месяцы такая тенденция улучшения отношений к Минску со стороны Европы, Запада: санкции поснимали, и сейчас они с большой вероятностью будут восстановлены», – заявил эксперт.

«Какую-то возможность прямого влияния внешних игроков на ситуацию в Белоруссии очень трудно реализовать. Похоже, если ситуация будет плавно двигаться в сторону, которая сегодня ночью произошла, когда большое количество людей не решается выходить, жестко подавляют протесты, то вполне вероятно, что Лукашенко может удержаться. Но жизнь у него уже не будет такой весёлой, как была раньше.

Более того, я вообще предполагаю, что если останется власть, то это уж точно будет последний раз. И все эти предположения о том, что он реализует какой-то восточный вариант передачи власти по наследству – это уже никто всерьез воспринимать не будет», – добавил Михаил Погребинский.