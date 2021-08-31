Лукашенко едет в Москву: Опять обман с интеграцией?

31.08.2021 16:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Программы по развитию белорусско-российской интеграции могут быть подписаны сразу после намеченной на 9 сентября встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом журналистам во время рабочей поездки в Воронеж рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 сентября в Москве встретятся президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. После этой встречи на союзном Совмине могут быть подписаны программы по развитию интеграции», – сказал Семашко.

Он добавил, что заседание Совета министров Союзного государства может пройти уже 10 сентября.

Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве в ходе телефонного разговора, который состоялся 30 августа.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что подписание программ по развитию интеграции возможно, хотя и сомнительно.

«Дело в том, что в этом случае на саммите начнется примитивный торг за цену подписи Александра Лукашенко. Ясно, что меньше миллиарда долларов чернила в авторучке белорусского руководителя, не стоят. При этом все остальное – сближение двух экономических систем, изменение нормативной базы и инвестиции будет происходить опять-таки за счет России. Тут уже потребуются десятки миллиардов долларов… Но, скорее всего, будет простая традиционная белорусская «разводка»: Александр Лукашенко подпишет, распихает по карманам миллиард долларов и уедет его тратить, чтобы потом, уже в декабре потребовать от Москвы очередной миллиард. А России достанется бумажка с подписью Александра Лукашенко. Можно повесить на стену в рамке или как-то по-другому использовать», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

Немного более оптимистично настроен шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Он считает знаковым не столько заявление Семашко, сколько анонс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который объявил о большой пресс-конференции Путина и Лукашенко по итогам встречи.

«Нам готовят историю успеха в российско-белорусских отношениях. Будет ли предстоящее историческое событие в самом деле историческим, эпохальным, геополитически этапным для Восточной Европы, как это станут преподносить и сторонники, и противники? Думаю, что нет. Реальный интеграционный проект – это всегда наднациональные институты, а Лукашенко неоднократно говорил, что от этого пункта интеграционной программы решено отказаться. Причем отказаться предложил Путин. Вероятно, понял, что бессмысленно предлагать реальную интеграцию, если белорусская сторона, которой эта интеграция нужна объективно больше российской, сама ее не продвигает. Впрочем, радоваться нужно и этому. Российско-белорусские отношения до прошлого года непрерывно деградировали несколько лет. Еще полтора года назад был актуален вопрос о сворачивании проекта Союзного государства и официального пересмотра союзного статуса Белоруссии. Нельзя сказать, что с тех пор ситуация развернулась на 180 градусов, но стало лучше, чем было. От края пропасти мы отошли», – написал Носович.

Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что подписание программ по интеграции важным символическим шагом.

«То, что должны были подписать 8.12.2019, подпишут 9.09.2021. Дальше – принятие межправсоглашений, актов и законов, которые создадут механизм исполнения договоренностей. Соглашениям надо «приделать ноги». Запуск реальной экономической интеграции потребует гармонизации законодательств двух стран и объединения стандартов с опорой на более крупную российскую экономику и систему регулирования. Почему подписывают именно сейчас? Это итог многолетних переговоров. Кроме того, в последние месяцы качественно усилилось санкционное давление на белорусскую экономику. США и ЕС перешли от тактики точечных ударов к «бомбежке по площадям». Через год ситуация в белорусской экономике будет значительно хуже, чем сейчас, если не создавать альтернативный западному контур. Обрубание экономических связей Западом требует быстрой переориентации белорусской экономики с усилением опоры на российский рынок», – написал Сутырин.