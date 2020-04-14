14.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Энергетика
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Лукашенко еще раз публично попросил Путина о газе




Вопрос энергоресурсов и расчетов за них не решен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом сегодня на саммите глав государств-членов ЕАЭС заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку цены формирования добавленной стоимости, а значит подрывает устойчивость функционирования Союза, особенно в перспективе. Пока мы не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, нам надо договориться о том, как мы поступим в складывающейся ситуации. В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос», – сказал Лукашенко.

Он также попросил партнеров внести в национальные законодательства положение о промышленной субсидии, а Евразийский банк – заняться реструкторизацией долгов и льготным финансированием.

В ответной речи президент РФ Владимир Путин согласился с идеей создать «зеленый коридор» для товаров стран ЕАЭС и обнулить ввозные пошлины на комплектующие.

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