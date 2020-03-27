Лукашенко: Если я не приеду на московский Парад, то никто не приедет

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии подтвердил, что собирается 9 мая посетить парад в честь Великой Победы в Москве.

Об этом он заявил сегодня на встрече с рабочими предприятия «Белгипс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

При этом он подчеркнул, что парад в Минске состоится при любой эпидемологической ситуации. Лукашенко допустил, что в самой Москве парад может и не состояться.

«У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия.

Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», – сказал Лукашенко.

Ранее близкий к Лукашенко политолог Петр Петровский предложил перенести празднование 75-летия Великой Победы из Москвы в Минск.