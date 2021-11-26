Лукашенко: Европа захлебнется мигрантами, если не даст денег Белоруссии

26.11.2021  21:31 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Евросоюз предпочитает перечислять деньги белорусским оппозиционерам, а не финансировать нужды мигрантов, сосредоточенных на границе Белоруссии и Польши, потому что во втором случае – нет возможности присвоить часть средств.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении транспортно-логистического центра возле пограничного пункта пропуска «Брузги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз предпочитает перечислять деньги белорусским оппозиционерам, а не финансировать нужды мигрантов, сосредоточенных на границе...

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«Мы затратили на все эти мероприятия 12,5 млн долларов, а они перечислили нашему Красному кресту всего 260 тыс. Такие вот мерзкие. А знаете, почему деньги не идут? Наши беглые там сейчас сидят. Они ступенчато получали финансирование. Шло через Литву и Польшу.

Там сидели фильтры, которые отсасывали эти деньги. У нас их нет. Нужно отдавать напрямую, и эти деньги пойдут только людям. Не прилипнут к рукам, нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину», – сказал Лукашенко.

Он потребовал от Евросоюза возобновления договора о реадмиссии, который был разорван после Беломайдана. По нему Минску регулярно перечислялись деньги на охрану границы. В противном случае миграционный кризис продолжится.

«Получат проблему на порядок выше, если сюда хлынут афганцы. Через Украину, в том числе. А там за копейку пропустят кого угодно, захлебнется Европа, если не услышат нас и не решит проблему сейчас», – сказал Лукашенко.

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