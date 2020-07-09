Лукашенко ежедневно оскорбляет Россию ради её же блага – эксперт

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позволяет себе резкие высказывания в адрес России, чтобы Польша и Латвия согласились купить электроэнергию БелАЭС, построенную за счёт российского кредита.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем Лукашенко говорит эти слова? Давайте задумаемся, будут ли Литва, Латвия, Польша и не к ночи помянутая Украина подписывать договор с Белоруссией, которая совершенно корректно ведет себя с Россией в рамках строительства Союзного государства, когда интеграционные процессы между нашими странами идут по обоюдному согласию и с хорошей интенсивностью, а Лукашенко и Путин демонстрируют свои дружеские отношения…

Или для прибалтийско-польско-украинской публики будет проще это сделать в том случае, если все знают, что Россия готова со дня на день чуть ли не насильственными методами инкорпорировать Белоруссию в состав Смоленской области, растоптав, тем самым, независимость маленького, но гордого государства…

Новости об отношениях Москвы и Минска европейские СМИ последнее время пишут именно с таким лейтмотивом. Разница очевидна», – сказал Марцинкевич.

Он полагает, что такое поведение союзника не должно оскорблять Россию, поскольку продажа белорусской электроэнергии обеспечит возврат российского кредита, выданного на строительство АЭС.