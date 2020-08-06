Лукашенко: Гибридные враги поджимают со всех сторон

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Помимо десятков необоснованно задержанных россиян белорусские правоохранители арестовали еще многих людей, которых обвиняют в намерении дестабилизировать обстановку в стране.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то весь фокус сместился на этих 33 несчастных человека. У нас же задержано по стране немало людей, которые – уже доказано – ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Белоруссии. Известны имена, фамилии, адреса, пароли явки», – сказал Лукашенко.

Он дал понять, что имеет ввиду либерального политтехнолога Виталия Шклярова, арестованного одновременно с россиянами, которых Минск объявил боевиками-наемниками. Он известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель.

«До чудес иногда доходит. Все СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Но некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатыми на американках, работающих в Госдепе, но со штыками наперевес их защищают российские руководители. Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу.

Но сегодня меня осенило: все просто – деньги. Неважно: американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии, участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги, сегодня хайповались на территории Белоруссии. Я думал, американцы сейчас начнут защищать их. Ничего подобного. Деньги, понимаете, деньги застилают глаза, позеленели от этих денег. Кто платит, за того и поют», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент признался, что не знает, кто ведет гибридную войну против его страны, но призвал силовиков обороняться.

«Не расслабляйтесь. Честно признаюсь. И наверное, вы мне нового не скажете, мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или это с Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные браться так сильно любят. Мы даже не знаем. Идет гибридная война против Белоруссии. И мы должны ждать пакостей с любой стороны», – сказал Лукашенко.