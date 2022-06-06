Лукашенко готов к «горячей» войне. Патриарха просят поручить ему судьбу Волыни

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил участия своей страны в «горячей» войне.

Об этом он заявил на встрече с Патриархом всея Руси Кириллом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. Мы выдержим любые давления в форме мятежа, гибридных войн или даже горячих. Не может быть планеты без нашей цивилизации», – сказал Лукашенко.

Он расценил приезд Патриарха как «знак единения и сплоченности перед злыми силами».

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов полагает, что Патриарху Кириллу следовало бы благословить участие Александра Лукашенко в СВО вместе с Россией.

«Чтобы спасти Русскую Церковь, мы просим Патриарха Кирилла убедить Александра Лукашенко пойти на политическую интеграцию с Россией и вступить в СВО, взять на себя ответственность за Волынь и Подолию, где где Лукашенко очень популярен. Так и только так можно и нужно сорвать возрождаемую Дудой и Зеленским Речь Посполитую», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».

Он считает, что вслед за Украиной дестабилизировать церковную ситуацию будут и в Белоруссии.

«Ответ должен быть сокрушительным, ибо после осуществляемого хунтой Зеленского откола УПЦ от МП следующей будет Белоруссия, Константинопольский Патриархат претендует на нее томосом 2018-го года, так как Киевская и Малой России митрополия, воссоединившаяся в 1686-м году с Московским Великой, Малой и Белой России (титул был дан Царьградским Патриархом Паисием) Патриархатом, включала в себя Малую и Белую Россию», – напоминает Фролов.

Он считает, что одной молитвой Православную Церковь сегодня не спасти.

«Отчасти действия митрополита Онуфрия можно сравнить с Киевским митрополитом УПЦ МП Алексием (Громадским), который под давлением нацистов подписал 8 октября 1942-го года в Почаевской Лавре соглашение об объединении с раскольниками из «УАПЦ» – так же, как и «ПЦУ», не имевшими апостольского преемства епископата. Но епископы и миряне УПЦ не приняли этого раскола, не испугались нацистского террора, и митрополит Алексий публично отозвал свою подпись и заявил, что ошибся. За это нацисты руками ОУН-УПА Мельника расстреляли его. Очевидно, если митрополит Онуфрий решится на аналогичный шаг, то его ждет та же участь, и поэтому мы нее преувеличиваем, когда констатируем тот факт, что недостаточно просто молиться за него», – сказал Фролов.