06.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко готов ломать белорусов так, как попросят сами


Белорусы должны выбрать, какие перемены им нужны: кардинальные или эволюционные.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на открытии новой линии метро в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная. К какой ломке вы готовы, та и будет», – сказал Лукашенко.

Он пообещал провести в стране новые выборы, но дал понять, что его вынудил к этому Запад.

«Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь.


В Польше разберитесь, она поближе. Самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Я посмотрю на это», – сказал Лукашенко.

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