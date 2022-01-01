Лукашенко готов на союзное государство, но только с правом вето

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит конституционную реформу в своей стране как «защиту от Путина».

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил бежавший из России либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта конституция – скорее защита от Путина. Я не думаю, что Лукашенко готов кого-то приглашать. Александр Григорьевич при всем однозначном отношении к нему, он, как и Путин, человек достаточно адекватный, как ни странно, он оценивает свои возможности и то, что может сделать с обществом. Лукашенко понимает, что источник его «легитимности» и возможности править в Белоруссии – это признание независимости этого государства», – сказал Иноземцев.

Он считает, что для Лукашенко конституционная реформа – это «возможность дополнительного развязывания себе рук и сохранение той не подотчетности никому, которая имеет место сегодня».

«Что может предложить Кремль? Создать единое государство с единым парламентом и правом вето? Лукашенко готов на это пойти и выставит это как свое достижение. Это как федерация Германии и Люксембурга, при которой Люксембург имеет право вето. Это было бы победой для Лукашенко. Если же вопрос стоит о том, чтобы Беларусь вошла в состав России, как Крым, то у него есть элементарный ответ: подождите, мы проведем референдум, и получим ответ, что 18% за. Я не понимаю, для чего это России», – сказал Иноземцев.

Напомним, что на проведении конституционной реформы в Белоруссии открыто настаивали президент и МИД России.