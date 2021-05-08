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08.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Дзен, Политика, США
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Лукашенко готов объявить досрочные президентские выборы одновременно с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов объявить досрочные президентские выборы, но только одновременно с США....

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов объявить досрочные президентские выборы, но только одновременно с США.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы немедленно под международным наблюдением. Я – за. Публично об этом говорю: я за выборы, которых они требуют. Я переживу все. Переступлю через то, что мы независимые, суверенные. Мы будем сами это решать. Я готов – параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы», – сказал Лукашенко.

Он считает, что выборы в Белоруссии были безупречными, тогда как в США прошли с нарушениями.

«Нас за что упрекать? Они назвали хоть один факт фальсификации? Назовите, выложите. А мы видели, как по почте голосовали и в урны выбрасывали бюллетени за Трампа. Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор в этом «Твиттере» не дают ему слова сказать. Они и тогда его заблокировали. Какой же доступ к СМИ?» – сказал Лукашенко.

Он также считает несправедливым обвинения в адрес белорусской милиции в чрезмерном применении силы. Лукашенко напомнил об удушении Джоржа Флойда и убийстве женщины, но при этом отметил, что американские полицейские  действовали правильно.

«Европейцы такие демократы и молчат, потому что у самих рыльце в пушку… Это не двойные стандарты, это война на удушение. Чтобы удавить, убить и чтоб мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились и не покорились», – резюмировал Лукашенко.


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