Лукашенко готов уйти только в 2023 году

11.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новые выборы президента Белоруссии состоятся после принятия новой конституции и приведения законодательство в соответствие с ней. Этот процесс займет два года.

Об этом президент Белоруссии заявил сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение года проект конституции будет готов. Он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на всенародное голосование. В течение года под новую конституцию на придется переделать многие законы. И тогда ответ на главный вопрос – когда он уйдет – решится. Но мы должны это сделать, не наломав дров», – сказал Лукашенко.

По его словам, 63% белорусов против изменения конституции, но он намерен настаивать на реформе, поскольку представитель оппозиции, если он станет президентом, может ввести в Белоруссии иностранные войска.

«Если бы они захватили власть, и пришел бы к власти один из беглых, протестунов, сидельцев и получил бы эту конституцию, он мог бы обратиться за рубеж, и здесь бы появились иностранные войска. Поэтому есть жуткая необходимость разработать новый проект конституции», – сказал Лукашенко.

Что касается парламентских выборов по пропорциональному принципу, то проводить их, по мнению белорусского лидера, можно только после того, как будут созданы полноценные партии.

«Нужно подготовить народ. Если мы разделим по партийному принципу незрелое общество, будет моднее, чем в прошлом году», – сказал Лукашенко.

При этом он твердо убежден, Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

«Без Лукашенко. Какой бы я ни был героический, придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь. Я же это слышу. Я же понимаю, что все сошлось на мне. Весь сыр-бор из-за личности президента Белоруссии. Я не трусливый человек, у меня нет богатства, у меня кроме Белоруссии ничего нет. Поэтому я свою страну никому не отдам», – сказал Лукашенко.

По его мнению, оппозиция не собиралась проводить выборы, а в случае успеха протестов, власть бы захватил блогер Сергей Тихановский.

«Там уже стоял бы мордоворот, которого взяли в Гродно, и управлял страной. А Светлана б жарила котлеты, если она умеет. Никаких новых выборов бы не было. Ясно, кто бы руководил этим. Я же в это СИЗО пошел, чтобы посмотреть на них. Они говорили, что хотели. Потом я взялся за голову. Бабарико удивился, Тихановский картуз свой приподнял. Я говорю: я рад, что вы не пришли к власти. Не потому, что вы страну бы перевернули. Вы бы только попробовали, и народ бы вас растоптал. Он никогда бы не принял политику, которую они предлагают. Я это уже пережил в ельцинской России», – заявил президент.

При этом он уверил актив, что выборы пройдут честно и открыто, но только при условии отсутствия в стране массовых протестов и при гарантиях безопасности для сторонников Лукашенко.

«Нам придется честно провести открытые выборы. И будет железный общественный договор: если кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. В какой роли будет нынешний президент – время покажет. Я отвечаю на вопрос, который бытует у протестунов и заблудших. Главное мое условие исхода из власти: в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну. Второе: если к власти придут не те, ни один волос с голов сторонников нынешнего президента упасть не может», – сказал белорусский лидер.

Гарантом соблюдения этих договоренностей он видит Всебелорусское народное собрание, которому предлагает придать статус конституционного органа.

«Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания – у вас, даже без меня. Оно должно стать стабилизатором на переходный период. В этот период смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну», – сказал Лукашенко.

Он предлагает, чтобы Всебелорусское собрание определяло стратегию развития страны, не вмешиваясь в функции исполнительной власти.

«Нельзя ослаблять главу государства. Это буду не я, – сказал Лукашенко, но тут же добавил: – Это не аксиома. Это не последнее, что я сказал. Может, мы найдем другие варианты».

Создание конституционной комиссии уже прописано в проекте резолюции Всебелорусского народного собрания, которая будет принята завтра.