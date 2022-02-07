Лукашенко готов в любой момент открыть второй фронт против Украины

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов воевать с Украиной, но пока не будет отказываться от торговли с этой страной.

Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, я человек такой: воевать так воевать, если нужно это, работать так работать в разных режимах. Поэтому, вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, это второй партнер в торговле за прошлый год, почти $7 млрд. И в основном это наши поставки туда, продовольствие. Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем, Россия поставляет, в том числе переработанные продукты, и так далее, не называю фирмы. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что Украину к войне подталкивает Запад.

«Я это знаю не из СМИ. Знаю, как это делается. У нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в «стойло» пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее. Опасность одна – что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия однозначно поддержит Россию в возможном конфликте.

«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки, не только ГСМ. И электричество. И если они начнут воевать против нас или против России, значит, мы будем воевать», – сказал Лукашенко.

Он не исключил, что на российско-белорусских учениях «Союзная решимость», которые сейчас проходят на юге Белоруссии, будут отработаны совместные действия против Украины.

«Если надо будет, значит, против Украины и против НАТО, если надо будет. Два случая. Первый, если кто-то позволит себе больше, чем беспилотник с территории Украины. Было уже случайно и раньше. Тот вертолет сбить была не проблема. Сейчас беспилотник. Пришлось его сбить. Дальше полезут, будем действовать жестче», – пообещал Лукашенко.

Он допустил возможность нанесения по территории Украины ракетного удара.

Вместе с тем, белорусский президент уверен, что в ближайшие 15 лет Украина войдет в Союзное государство.

«Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Ну а остальные по периметру подтянутся. Армении деваться некуда. Азербайджан выбивается, там мы тоже ошибок наделали. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», – уверен Лукашенко.

Российский политолог Сергей Михеев считает, что киевские власти должны максимально серьезно отнестись к словам Лукашенко.

«Позиция Лукашенко принципиально важна. В Киеве заговорились в своих бесконечных фантазиях. Смотрите, вы себе нажили еще одного врага на пустом месте, и охват получили с одного и другого фланга. Лукашенко прямо говорит, что будет вместе с российской армией в случае провокации на Донбассе. Две трети украинской армии сейчас стоят под Донецком. Все остальные направления сейчас открыты. Харьков за один день можно взять», – сказал он в интервью радио «Спутник».

Его белорусский коллега Алексей Дзермант полагает, что войны удастся избежать, если свергнуть киевский режим.

«Ни в Беларуси, ни в России не хотят войны с Украиной, но теперешняя украинская власть несубъектна, несамостоятельна, безответственна, и с ней не получится жить мирно, ибо появилась она через кровавый государственный переворот и гражданскую войну. Поэтому украинский режим так или иначе придется убирать – он угроза миру и безопасности, прежде всего, для самих украинцев, но и для нас тоже. Как это произойдет? Через народно-освободительное восстание в самой Украине или через ответ на агрессию на Донбассе – возможны разные варианты, но так дальше продолжаться не может. Украина должна сбросить с себя иго майданной власти», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.