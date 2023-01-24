Лукашенко готов вернуть беглых змагаров, согласившихся стать ябатьками

Белоруссии нужно разработать механизм возвращения на родину беглых оппозиционеров.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые, и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границы и будут, как у нас принято говорить, «ябатьками» – еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть», – сказал Лукашенко, напомнив о плакате «Я/мы батька», с которым его сторонники выходили во время Беломайдана.

Он считает, что самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская и ее окружение, типа бывшего министра культуры Павла Латушко, будут препятствовать возвращению своих сторонников, поскольку они для них являются «источником личного финансового благополучия».

«Им деньги, если и дают – «тихушкам», «лахушкам», то только учитывая, что у них там пара тысяч людей, которые бежали вместе с ними. И Запад прекрасно понимает, что этих людей в перспективе этот самый Запад может использовать против нашей страны. А руководят, якобы, этими двумя или полутора тысячами беглых – «тихушки» и «лахушки». В штаб идут какие-то деньги. Как мы точно знаем, до этих несчастных полутора тысяч доходят, может быть, цент-два. Все остальное оседает в карманах в штабах, офисах», – сказал Лукашенко.

При этом он предупредил, что среди тех, кто захочет вернуться, могут оказаться агенты

спецслужб зарубежных государств.

«Особенно наших соседей по периметру, которые ведут себя подло (хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от наших границ). Поэтому наша задача – исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений», – сказал Лукашенко.