Путин разрешил Лукашенко строить белорусский порт на побережье России

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Западные санкции против экспорта белорусских калийных удобрений открыли перед Белоруссией возможность создать собственную портовую инфраструктуру в России.

Об этом сегодня на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас по формуле «не было бы счастья, но несчастье помогло» выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, о чем мы давно мечтали. РФ открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере со стороны президента России препятствий никаких нет, а исключительная поддержка. Нужно построить порт быстро и с минимальными затратами», – сказал Лукашенко.

Он считает, что Белоруссия должна начать отгружать калийные удобрения в российских портах, даже не дожидаясь создания там инфраструктуры.

«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары. Это уже начали делать белорусская Калийная компания и другие грузоотправители, но надо ускоряться», – сказал Лукашенко.

Он дал поручение белорусскому правительству просчитать варианты и определиться, какое направление наиболее выгодно по логистике.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, отгружать белорусские товары готовы девять портов, которые выходят к разным морям. Это в частности Астрахань, Владивосток, Новороссийск. Главное, по мнению премьера, добиться диверсификации.

«То есть не складывать все в одну точку, как у нас получилось с прибалтийскими портами. В мировой политике происходят аномальные процессы. Что-то предвидеть очень сложно. Уже не черные лебеди вылетают, а черные киты выплывают. Поэтому максимально диверсифицировать поставки – это сейчас главная задача. И минимизировать затраты, поскольку сейчас идет существенное смещение структуры грузов как российских, так и белорусских», – сказал Головченко.

По его словам в российских портах для белорусских грузоотправителей действуют особые тарифы, которые выгодны обеим сторонам.