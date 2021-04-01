Лукашенко готовит белорусам драконовские законы

01.04.2021, Минск, Артём Агафонов

2 апреля в Минске начинает свою работу пятая сессия Палаты Представителей седьмого созыва. И по окончании этой сессии Белоруссия станет совсем другой страной. Депутатам придется проголосовать за целый ряд законопроектов, которые сделают жизнь многих очень неуютной.

Будут изменены уголовный и трудовой кодексы, кодекс об административных правонарушениях, законодательство о противодействии экстремизму, о массовых мероприятиях, о СМИ, о партиях, об адвокатуре и т.д. Основное содержание поправок – ужесточить, ограничить, запретить и т.д. Образно говоря, тут уже не просто попытка закрутить гайки до отказа, но и заварить их для надежности.

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Кто-то из читателей, наверное, скажет: «Молодец, Лукашенко, правильно делает, давить нужно этих змагаров». Разумеется, противодействие экстремизму необходимо, особенно в такой ситуации, в которой сейчас оказалась Белоруссия. Но государство не должно само становиться экстремистским, превращая страну в концлагерь.

Те правовые механизмы, которые будут законодательно закреплены на этой парламентской сессии – они не про змагаров. Они про гражданские права вообще. Если сегодня власть кошмарит змагаров, то завтра все эти законы могут быть направлены против любого, кто ей будет неугоден.

Впрочем, почему «завтра»? Популярного политолога Дмитрия Болкунца змагаром не назовешь, но уголовное дело за оскорбление Лукашенко уже возбуждено, вынудив его покинуть страну. Да и дело против трех пророссийских, но нелояльных публицистов «Регнума», год проведших в белорусском СИЗО и получивших по 5 лет условно по экстремистской статье по надуманным обвинениям, тоже не забыто.

То, что депутаты проголосуют именно «за» – не подлежит сомнению. В Палате Представителей нет ни одного оппозиционера, а процедура их избрания была не более демократичной и прозрачной, чем пресловутые президентские выборы 2020 года. После этого белорусы окажутся в новой реальности. Какой она будет?

Например, свобода слова будет запрещена официально. Журналисты смогут освещать только санкционированные мероприятия вроде автопробегов под красно-зелеными флагами, имитационные «диалоговые площадки» для своих и прочий официоз со славословиями в адрес Лукашенко. Журналист на протестной акции журналистом быть перестанет, а будет считаться обычным ее участником. По новым поправкам в УК это означает уголовный срок, если он попадется повторно.

Комментируя поправки в закон «О СМИ», руководитель крупнейшей провластной общественной организации «Белая Русь» (это на ее основе в ближайшее время начнут лепить белорусскую «партию власти») Геннадий Давыдько объяснил это тем, что идет информационная война, в которой «любое СМИ — это уже огневая точка – или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий».

Таким образом, одним махом государство перестает быть регулятором, официально объявляет войну независимым СМИ. Нелояльное СМИ можно будет легко закрыть безо всякого суда. Нелояльного журналиста – объявить преступником и посадить в тюрьму. Для этого он не обязательно даже должен посещать оппозиционные акции.

Еще одним из законопроектов, внесенных на рассмотрение депутатов, является проект закона «О противодействии экстремистской деятельности». Определение этой деятельности расширено настолько, что в нее попадает, например, «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан в стране».

Опубликовал информацию, отличающуюся от той, что признается официально – ты экстремист. Но, зато, если журналист для власти свой – он получит право на персональную государственную охрану и даже возможность смены внешности.

Вишенкой на торте будет уничтожение независимой адвокатуры. Уже сейчас многих адвокатов, защищающих оппозиционеров, лишают лицензии. При этом пропаганда прямо говорит, что это потому, что те «связались с подонками». То, что защищать преступников, хоть уголовных, хоть политических – это прямая трудовая обязанность адвоката, а право на адвокатскую защиту имеет любой гражданин, в расчет не принимается.

Новый законопроект об адвокатуре еще официально не опубликован, но на юридических форумах активно обсуждается. Если он будет принят, то частные адвокаты и адвокатские бюро попросту перестанут существовать. Останутся только юридические консультации с заведующими, назначаемыми по согласованию с Минюстом.

Таких одиозных нововведений будет принято множество, этот список далеко не полный, и многого из того, что готовится, мы еще не знаем. Белоруссия стремительно перестает быть просто авторитарной страной и становится классической тиранией.