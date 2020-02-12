Лукашенко готовит Белоруссию к полной зачистке от российских телеканалов

12.02.2020, Минск, Артем Агафонов

Информационный рынок Белоруссии либеральным точно не назовешь. Особенно это касается иностранных СМИ. Продажа литературы, изданной за пределами республики, и присутствие иностранных СМИ в Белоруссии затруднены множеством административных барьеров.

Новая редакция закона «О средствах массовой информации» вообще запретила негражданам РБ быть учредителями СМИ. Принятая в прошлом году Концепция информационной безопасности закрепила такое положение вещей принципом «информационного суверенитета».

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Что касается телевидения – то свободного рынка тут не существует в принципе. Доступ к зрителю имеют только те каналы, которые внесены в соответствующий список Министерства информации. За трансляцию каналов, не внесенных в список, провайдеры могут столкнуться с серьезными санкциями, вплоть до отзыва лицензии. И никакое Союзное государство этому министерству не указ. Напротив, в списке Мининформа присутствуют, например, Euronews, казахский новостной канал «Хабар» и даже украинский UA TV, а канал «Россия 24» там отсутствует, хотя его востребованность явно на порядок выше казахского.

Других федеральных общественно-политических каналов в Белоруссии тоже нет. Они были изгнаны из эфира еще в 2009 году. Однако появились их заменители, зарегистрированные на белорусские компании, но сделанные на платформе соответствующих российских каналов – «ОНТ» – на платформе «Первого», «СТВ» – на платформе «REN-TV». С контентом каналов «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь» все и так понятно.

Таким образом, в последние 10 лет белорусские телезрители имели доступ к, пусть адаптированным и частично выхолощенным, но российским телеканалам. Теперь они рискуют лишиться и этого.

После провала на переговорах в Сочи президент Лукашенко решил устроить зачистку информационного пространства Белоруссии от российского влияния. В своем выступлении перед руководителями основных государственных СМИ он прямо поставил задачу отходить от зарубежных платформ. А в Белоруссии все такие зарубежные платформы, на которых работают белорусские телеканалы, – российские. Именно против них и направлена новая инициатива.

«Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой). Пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть», – приводит цитату Лукашенко его телеграм-канал «Пул Первого». Вот только с фразой «как мы туда» он немного не договаривает.

Дело в том, что правила доступа к телевизионным сетям в двух странах сильно разные. В России никто не должен спрашивать разрешения и никто не решает, пускать канал к зрителю или не пускать. Все решает рынок и конкретный провайдер. Да и канал «Беларусь 24» в России присутствует, хотя и не пользуется особым спросом.

Борьба белорусских властей с «подтасованными фактами, фейками, дипфейками и так называемой постправдой» заходит слишком далеко и лишает граждан возможности получать информацию из близкой страны, которая, к тому же, официально продолжает считаться союзником. Что дальше? Блокировка соцсетей и посадки неугодных журналистов, как на Украине?

Пока же зачисткой телевидения белорусская власть стреляет себе в ногу. Российские каналы всегда были и остаются важной частью информационного и культурного пространства Белоруссии. И конкурировать с ним местный контент не может в силу своей низкобюджетности и казенщины. Телевизор, даже монополизированный местными сервильными экспертами и ведущими, неизбежно проиграет пустеющему в условиях кризиса холодильнику.

Да и российский контент никуда не денется – Игорь Марзалюк и Геннадий Давыдько никогда не получат в Белоруссии такую же аудиторию, как Владимир Соловьев. Просто Соловьева теперь будут смотреть на YouTube. В стране, где интернет-пользователи составляют 81 процент населения, с этим давно уже нет никаких проблем.