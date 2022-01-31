Лукашенко готовит план экономического контрудара по Литве

Новости Украины

У Минска готов план болезненных экономических мер против Литвы на случай, если железная дорога этой страны прекратит перевозку белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды с 1 февраля.

Об этом сегодня на совещании с руководителями калийных предприятий заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Надо им сохранить лицо – пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы», – сказал Лукашенко.

Российский политолог Александр Носович предположил, что «план Лукашенко» может включать в себя прекращение поставок российского газа в Литву. Однако по этому же маршруту газ попадает и в Калининград. Эксперт обратил внимание на то, что на днях регазификационная установка «Маршал Василевский» с большой партией сжиженного природного газа вернулась в Калининград и встала у российского побережья, что вызвало «обострение хронического невроза у маленьких друзей и соседей России».

«Просто встала – и всё. Встала и стоит. И ничего больше не происходит. В Вильнюсе по этому поводу уже заявили, что они готовы к любым сценариям и не допустят энергетической блокады Литвы. Экстренные совещания в правительстве созываются. Для чего России в Калининградской области «Маршал Василевский», полностью загруженный СПГ? Очевидно, для перестраховки от нервной реакции другого ее легко возбудимого соседа, который обещал «жэсточайшэ» ответить Литве. Ранее Лукашенко угрожал конкретно газопроводу «Ямал-Европа». Конечно, решить перекрыть его Лукашенко может только импульсивно, на нервах и временно: ровно до того момента, как ему позвонят из Кремля и напомнят, куда этот газопровод после Литвы идет. Но перестраховка не помешает. Таким путем можно довести литовское руководство до психушки. Это будет даже круче новостей о «российском вторжении в Украину», – написал Носович в своем телеграм-канале.

Сам Лукашенко пока заявил, что белорусские предприятия работают, чтобы найти другие пути по поставкам калийных удобрений, минуя традиционные порты. В прошлом году Белоруссия сама прекратила перевалку своих нефтепродуктов через Клайпеду. Объемы были перекинуты на российские порты. Кроме того Эстония в прошлом году импортировала нефтепродуктов из Белоруссии почти в три раза больше, чем в 2020-м.

Что касается калийных удобрений, уже сейчас терминалы российских «Ультрамара», «Уралкалия» и «Еврохима» на Балтике могли бы принять как минимум 2 млн. тонн белорусского калия. Запасным вариантом может стать и Украина, которая сейчас, несмотря на разговоры об угрозе вторжения с севера, активно закупает «тоталитарное» белорусское электричество.

По-видимому, в Литве понимают, что ее демарш нанесет удар не столько белорусской, сколько ее собственной экономике. Из-за отказа от перевозок порт Клайпеды потеряет четверть своих доходов. Литве уже пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро. Разрыв белорусского контракта грозит ей потерей 100 млн евро в год.

Поэтому представитель литовской компании уже заявил, что если поступят заявки на перевозку удобрений от клиентов, не находящихся под американскими санкциями, грузовая компания LTG Cargo будет консультироваться со специальной правительственной комиссией. Литовская железная дорога получила заявки от трех белорусских компаний «Беларуськалия» — это «Белорусская калийная компания» (готово к перевозкам уже с 24 января), «Белинтертранс» и «Белкалі-Мігаа». А пострадавший от литовских санкций «Беларуськалий» собирается обжаловать незаконное решение против себя в международном суде. Эксперты полагают, что шансы выиграть иски очень высоки.

«Если мы смотрим на расторжение контракта и возможные потери, то я не думаю, что в такой ситуации, когда у Литовской железной дороги не будет контракта с «Беларуськалием», поток товаров и калийных удобрений через Литву прекратится. Я думаю, что они заключат контракты с частными литовскими перевозчиками, которые точно так же будут осуществлять транзит – может быть, в меньших объемах, но я не думаю, что это на 100% перекроет возможности для белорусских калийных удобрений через Литву. Единовременное прекращение транзита несет серьезные издержки для страны. Я думаю, что литовское правительство хотело бы минимизировать этот ущерб или растянуть его по времени, чтобы дать возможность контрагентам найти альтернативу белорусским товарам», – сказал аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин в интервью «Новым Известиям».

Продукция «Беларуськалия» составляет 20% международного калийного рынка. От санкционных экспериментов его лихорадит. Цены на это сырье в прошлом году выросли с 290 до 650 долларов за тонну, а в этом году она прогнозируется на уровне 800 долларов.