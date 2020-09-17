Лукашенко готовит разгром партий

17.09.2020, Минск, Артем Агафонов

Сильной партийной системы в Белоруссии не существует. И это – целиком заслуга Лукашенко. Не доверял он партиям и партийное строительство не поощрял. Последняя политическая партия в стране была зарегистрирована 20 лет назад, и с тех пор многочисленные попытки зарегистрировать новую политсилу оканчивались ничем. Оставшиеся партии, в лучшем случае, развивались ни шатко, ни валко, в худшем (и это касается большинства партий, особенно оппозиционных) – стремительно деградировали.

Сейчас в Белоруссии официально зарегистрированы 15 политических партий, в парламенте в небольшом количестве представлены 5 провластных сил, в правительстве есть один министр – коммунист Игорь Карпенко, отвечающий за образование. Но скоро и эта вялая партийная система может быть разрушена.

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Поводом для разгрома партийной системы может стать недавняя «резолюция десяти», когда 10 из 15 партий, включая 4 провластных, приняли резолюцию с требованием прекращения политического насилия и досрочных выборов в течение полугода.

Эта резолюция взбесила Лукашенко, и вчера он заявил, что эти 10 партий отклонились от своих уставов и задач. Министру юстиции он поручил тщательно посмотреть на все партии – соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу, и провести перерегистрацию партий до планируемой конституционной реформы.

Для большинства белорусских партий перерегистрация равнозначна ликвидации. Сейчас в Белоруссии есть две-три партии, которые имеют зарегистрированные структуры во всех регионах и способны предъявить данные тысячи реальных человек, которые подтвердят свое членство. Именно таковы требования закона к политической партии.

Такую перерегистрацию могут пройти абсолютно лояльная Лукашенко компартия, которая спокойно проглатывает даже такие неприемлемые для каждого вменяемого коммуниста вещи, как введение всеобщей контрактной системы при найме на работу, повышение пенсионного возраста и «налог на тунеядство».

Также не должно быть проблем у Либерально-демократической партии, занимающей в белорусской политике нишу ЛДПР.

Под вопросом – Республиканская партия труда и справедливости. Люди и структуры там есть, есть даже 6 депутатов парламента, но в последнее время партия проявила строптивость и из провластной стала нейтральной, так что проблемы при перерегистрации ей создать могут.

Ни одна из оппозиционных партий в нынешнем виде пройти через перерегистрацию не сможет. Участие в оппозиции, особенно, организованной в лукашенковской Белоруссии, всегда создавало проблемы для человека. Оппозиционеру было сложнее найти работу и сделать карьеру, его могли уволить по звонку из исполкома или спецслужб. Оппозиционно настроенных студентов отчисляли или направляли после учебы отрабатывать по распределению в глушь. В конце концов, постоянное недоброжелательное внимание государства к своей персоне тоже не каждому по душе.

В результате в оппозиционных партиях людей сейчас мало и контингент своеобразный – профессиональные змагары, для которых змагарство – работа или бизнес, идеалисты и маргиналы.

Но не нужно недооценивать Лукашенко. Грядущий разгром партий – это не прихоть взбаламошного деда, обиженного на партийцев, принявших не ту резолюцию. Это – часть плана политической трансформации Белоруссии, призванного сохранить контроль Лукашенко над республикой после конституционной реформы.

Было уже объявлено, что в результате конституционной реформы роль партий будет повышена и, скорее всего, выборы будут проходить по партийным спискам или смешанной системе.

В этом контексте зачистка партий абсолютно логична для такого руководителя, как Лукашенко. Остаться должны только свои, самые надежные. Коммунисты и ЛДПБ останутся. Дадут создать партию бывшему депутату и кандидату в президенты Анне Канопацкой. Она будет изображать оппозицию, отвечать за русофобию и отбеливать Лукашенко в глазах Запада. У остальных – большие проблемы.