Лукашенко готовится к войне и зовет обратно в армию опытных спецназовцев

Белорусскую армию надо «встряхнуть и привести в идеальное состояние».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании на Обуз-Лесновском полигоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях.

Была поставлена задача напрямую омоновцам, спецподразделениям и нашим внутренним войскам откопать всех, кто служил, взять их на учет – кто может продолжать воевать эффективно – и обучать их. В ближайшее время проверим все подразделения. Я на этом настаиваю, потому что эта спецподготовка очень дорого нам стоила. Подготовить таких спецназовцев – это большие деньги», – сказал Лукашенко.