Лукашенко готовится к войне и зовет обратно в армию опытных спецназовцев

Елена Острякова.  
24.09.2024 19:22
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белорусскую армию надо «встряхнуть и привести в идеальное состояние».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании на Обуз-Лесновском полигоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусскую армию надо «встряхнуть и привести в идеальное состояние». Об этом президент Белоруссии Александр...

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«Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях.

Была поставлена задача напрямую омоновцам, спецподразделениям и нашим внутренним войскам откопать всех, кто служил, взять их на учет – кто может продолжать воевать эффективно – и обучать их. В ближайшее время проверим все подразделения. Я на этом настаиваю, потому что эта спецподготовка очень дорого нам стоила. Подготовить таких спецназовцев – это большие деньги», – сказал Лукашенко.

Он также предложил создать подразделение снайперов из белорусских охотников. Кроме того, белорусский президент поручил развивать БПЛА и РЭБ.

«Нам надо готовиться к войне, и дай Бог, чтобы этой войны не было. Какой бы острой ни была ситуация вокруг Белоруссии, мы пока не наблюдаем тенденции к развязыванию против нас войны. Но видя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве…», – сказал Лукашенко.

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