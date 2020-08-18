18.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Вооруженные силы, НАТО, Политика
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Лукашенко готовится к вторжению коммандос НАТО


Проведение военных учений на западной границе Белоруссии объясняется тем, что власти страны ожидают провокаций от западных «друзей».

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та же самая ситуация была в свое время в Венесуэле, это годичной давности история. То же самое один в один. Мадуро – президент, проводятся выборы, ему в противовес назначают человека по фамилии Гуайдо, он проигрывает в пух и прах, а Штаты и сателлиты говорят – он выиграл, все, поздравляем, ваше превосходительство, вы теперь президент. А что страна проголосовала за другого – это не важно, важно что мы вам сказали. А Венесуэла сказала: не-не-не-не-не, подождите, подождите, мы хоть и маленькая, но суверенная республика, и будет по-нашему.

Гуайдо уехал, он в турне сейчас. То там то сям, в Южной Америке, в Северной. И тут через границы начали проникать коммандос, отряды вооруженные до зубов. Понятно для чего – точно не печеньки раздавать на майданах. Сработали силы безопасности, сработала армия.

Не то ли сейчас происходит в Белоруссии? Смотрите, зачем регулярная армия поехала на границу с дружественной Литвой и Польшей проводить учения? В чем проблема? Да все очень просто – они понимают, что что-то похожее произойдет от «друзей» если граница будет недостаточно нормально прикрыта и охраняться», – сказал Гольдарб.


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