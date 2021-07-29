Лукашенко готовится отметить годовщину Беломайдана

29.07.2021, Москва, Елена Острякова

Пресс-служба президент Белоруссии объявила, что 9 августа, в годовщину начала массовых протестов, случившихся после президентских выборов, Александр Лукашенко встретится с журналистами и общественностью.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире.

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«Как бы ни скрипели зубами оппоненты, можно снимать шляпу перед Александром Лукашенко и его медиа-командой. Поговорить о событиях прошлого года, со всеми выводами, нужно обязательно. И дата максимально символичная – разговор в тот самый день, когда часть общества демонстрационно выбрала какие угодно инструменты, кроме диалога», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Игорь Тур.