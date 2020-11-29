Лукашенко готовится уходить

29.11.2020, Минск, Артём Агафонов

Утро пятницы в Белоруссии не предвещало сенсаций. Лукашенко в начале рабочего дня, очевидно, решив снять напряжение в обществе по поводу второй волны коронавируса и продемонстрировать заботу «Бацьки» о «народце», направился прямиком в «красную зону» одной из минских больниц. Получилось спорно – президент увлекся, вошел в роль «главного вирусолога» начал учить врачей ковидного отделения тому, как лечить коронавирус. Способ лечения он, как обычно, придумал неординарный, предложив начинать лечение с психики. Конечно, в другой стране это бы стало сенсацией и скандалом, но белорусы уже привыкли – разговоры о «коронапсихозе» и подобные «авторские рецепты» лечения уже стали «фирменным стилем» Лукашенко.

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Настоящая сенсация случилась чуть позже, когда президент в актовом зале той же больницы заговорил о конституционной реформе и прямым текстом заявил следующее: «Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду».

А вот к такому белорусы еще не привыкли. Конечно, Лукашенко регулярно, особенно незадолго до выборов говорит, что от власти уже устал, посиневшими пальцами за нее не держится и т.п. Но все это не мешает ему исправно баллотироваться на свой пост каждые 5 лет. В пятницу он впервые озвучил не только намерение покинуть свой пост, но и конкретные обстоятельства, при которых он это сделает.

Причем, обстоятельства эти не такие уж отдаленные – подготовка к конституционной реформе уже запущена и, хоть ее и стараются затянуть, но ясно, что время до принятия новой Конституции исчисляется месяцами. Получается, что Лукашенко смирился со своим скорым уходом и уже в следующем году у Белоруссии появится новый президент? Конечно, может быть всякое, и белорусский президент вполне может забыть о своих словах, но в этот раз все кажется довольно серьезным.

Любопытно, что за день до этого сенсационного заявления глава белорусского государства встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, где тот не только передал ему «приветы от Владимира Владимировича», но и намекнул на договоренности, достигнутые в Сочи и «очень полезные для белорусского общества» инициативы самого Лукашенко.

Под этими инициативами, как нетрудно догадаться, подразумевался план принятия новой Конституции и досрочных президентских выборов. Об этом говорил и сам Лукашенко, когда в августе ему требовалось срочно успокоить общество планом выхода из политического кризиса. Судя по всему, это же он обещал и Путину в сентябре в Сочи. Многие считают, что еще одним из обещаний, данных тогда Путину, был и уход самого Лукашенко с президентского поста.

Как бы то ни было, не нужно быть большим психологом и специалистом по невербальным сигналам, чтобы увидеть: на встрече Лаврова и Лукашенко преимущество явно было на стороне первого. Белорусский президент выглядел явно подавленно.

Связано ли заявление Лукашенко с его встречей с Лавровым, достоверно не известно, но совпадение уж очень знаковое. Еще две недели назад Лукашенко, оправившийся после первых послевыборных потрясений и почувствовавший в себе прежние силы, говорил, что никакого транзита власти не будет – и тут такой поворот!

Сейчас существуют две конкурирующие стратегии разрешения белорусского политического кризиса. Западная стратегия – революционная и предусматривает неконституционный и, возможно, силовой захват власти своими ставленниками, опирающимися на недовольство толпы репрессиями и чудачествами Лукашенко.

Российская предусматривает политическую реформу, более медленную и спокойную, не выходящую при этом из правового поля.

Сохранение статус-кво не устраивает ни одну из сторон. Разумеется, западная стратегия ничего особенно хорошего белорусам не несет, а что касается российской, тот тут проблемным звеном является непредсказуемость самого Лукашенко. Сейчас его, похоже, удалось убедить не ломать дров и пойти на транзит власти, но в случае с ним никто не может дать никаких гарантий.