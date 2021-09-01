Лукашенко говорит, что не шёл на интеграцию с Россией из страха перед Беломайданом

01.09.2021 21:11 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он затягивал подписанние интеграционных документов с Россией.

Об этом он высказался сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу – сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Никаких санкций тогда не было, никаких протестунов и беглых в нашей стране. Прошло три года. Мы еще в прошлом году подступались к решению этого вопроса. Скажу откровенно: не стал я это тогда делать перед выборами, чтобы лишний раз этих невероятных не возбуждать. Они все равно ничего не поняли», – сказал Лукашенко.

Он дал понять, что вероятность подписания интеграционных программ до конца этого года очень высока.

«Поэтому мы, доработав эти программы, хотим с Путиным 9-го их обсудить. Мы их обсудим окончательно. Если мы освятим их, тогда правительство парафирует – союзный совмин. И выносят на высший Госсовет. В октябре-ноябре мы его проведем и окончательно утвердим эти программы», – сказал Лукашенко.

Он особо подчеркнул, что речь не идет об утрате суверенитета Белоруссии.

«Это очень выгодно для Белоруссии в экономическом отношении. Очень выгодно это и для России. Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь, и какую роль она по разным направлениям может сыграть в судьбе самой России. Никакой речи о потери суверенитета нет. Не теряя его, мы можем выстроить с Россией такие отношения, которых нет в унитарных государствах», – резюмировал Лукашенко.