Лукашенко грозит «мощнейшим ответом» тем, кто захочет объединить РФ и Белоруссию

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссию уже невозможно включить в состав какого-то другого государства.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в своем обращении к народу.

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«Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь — президент, правительство — будут прокляты нашим белорусским народом. А те, кто посмеет это сделать силой, получат мощнейший ответ от нашего народа. Прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что молодые люди, родившиеся после распада СССР, не примут никакой государственной трансформации, потому что являются основой «новой национальной идентичности».

«Из обломка огромное империи мы создали новое государство. Мы вырастили его, а вместе с ним новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились», – сказал Лукашенко.

Отметим, что в последние дни в либеральных СМИ Белоруссии и России активно раскручивается тезис о намерении РФ «поглотить» союзника до 2024 года.