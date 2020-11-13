Лукашенко грубо ответил на «мычание Володи»

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский лидер Александр Лукашенко грубо ответил на выпад своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который заявил, что не считает Лукашенко президентом.

Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами России, Украины, Молдовы и Казахстана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Володе Зеленскому надо опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился – кто 22, кто 28, кто 30% дает. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского молчала», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что поддерживал Зеленского по личной просьбе Путина – «помочь молодому». В начале августа он издевательски доброжелательно отозвался о Зеленском в интервью. Киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

Он сказал, что «Володя хороший», но не подходит для работы президентом и может подать в отставку до конца каденции.