Лукашенко и другие «союзники» показательно промолчали по поводу оскорблений Байдена в адрес Путина

21.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никак не отреагировал на оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, потому что рассчитывает договориться с Западом об определенных привилегиях.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Соловьевlive» заявил лидер ЛДПР Владимр Жириновский.

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«Это остатки КПСС, к сожалению. Они всегда прятали, как страус в песок свои головы. Молчит, потому что ждет подачку с Запада. Этот тот самый случай. Чем хуже России будет, какие-то варианты у русских не будут получаться, глядишь, он свой кусочек какой-то отхватит. Он же устоял. Это мы помогли. Если бы не мы, его бы сбросили. Он решил, что он и дальше будет сидеть и изображать, будто он готов к каким-то изменениям. А он мог признать Крым давно, Абхазию, Осетию. А он наоборот – готов выступить на той стороне. Это чудовищно. Уровень директора совхоза как был, так и остался», – сказал Жириновский.

Как и главный союзник, Россию не поддержали и другие страны СНГ.

«Фальшивые все. Они посты оставили за собой и ждут, кто им еще подбросит. Если раньше Москва была центром, то теперь они ждут от Америки, Евросоюза и Китая. Четыре-пять сосков, чего им только русский облизывать. А кто-то и рад, что по России удар нанесен. Это рентген, который вскрывает, кто чем дышит. Кто с нами до какого момента будет. Сейчас в самый раз было бы ощетиниться. А они в кустах сидят, даже ушко не поднимется. А если большая беда придет, вообще разбегутся», – сказал Жириновский.

Отметим, что Лукашенко также не счел нужным поздравить Россию с годовщиной присоединения Крыма.