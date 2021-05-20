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20.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Газ, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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Лукашенко и «Газпром» вновь обменялись ударами – Москва отрубает финансирование

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил сегодня разнос руководству Минска за долгострой, который ведет дочерняя...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил сегодня разнос руководству Минска за долгострой, который ведет дочерняя компания российского «Газпрома» – «Газпром центр».

Это произошло на совещании с исполкомом белорусской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о реализации значимых инвестиционных проектов. Хотелось бы услышать от председателя горисполкома: мы что и дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?», – сказал Лукашенко.

«Газпром центр» начал строиться в 2014 году и должен был стать самым высоким зданием Минска и всей Белоруссии. Ради него власти разрешили снести один из автовокзалов столицы – «Московский».

Строительство трижды замораживалось. Официально – из-за проблем с итальянским подрядчиком, но по слухам, процесс увязывается с проблемами в нефтегазовых отношениях России и Белоруссии.

Оппозиционный публицист Петр Кузнецов напоминает в своем телеграмм-канале, что столь резкие высказывания белорусского лидера в адрес любого инвестора означают угрозу забрать объект.

Примечательно, что сегодня же главный редактор принадлежащей «Газпром-медиа» радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Газпромбанк», в котором почти половина акций принадлежит «Газпрому», не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже (их собираются разместить на 1,3 млрд дол) до тех пор, пока не будет освобожден экс-глава дочернего «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.


«И другим не посоветует», – приписал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Виктор Бабарико был арестован в июне прошлого года, когда пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии. Кроме того, Нацбанк Белоруссии назначил свою администрацию в «Белгазпромбанке», по сути, присвоив чужую компанию. Александр Лукашенко в те дни обвинял «Газпром» в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Западные и российские либеральные аналитики назвали Бабарико «ставленником России», хотя его высказывания свидетельствовали как раз об обратном. Почти год он провел в СИЗО. Сейчас его судят по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

«На данный момент и слова Венедиктова – вилами по воде, и высказывания Лукашенко – еще не приговор. Ситуация, что называется, в динамике. Требование освобождения Бабарико вполне может быть правдой при условии, что Кремль действительно рассчитывает через конституционную реформу содействовать появлению здесь нескольких политических центров силы. Если это так, то сейчас в острую фазу входит вопрос о реализации договоренностей в Сочи. Выполнять их Минск, судя по всему, не собирается.

Набор ресурсов воздействия у Москвы достаточно ограничен. Политически Путин не может вслух списать Лукашенко после того, как громогласно его поддержал. Но вот полностью отрезать от финансовой подпитки – вполне. Собственно, история про Московскую биржу – как раз из этой оперы», – прокомментировал ситуацию Петр Кузнецов.

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