Лукашенко и «Газпром» вновь обменялись ударами – Москва отрубает финансирование

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил сегодня разнос руководству Минска за долгострой, который ведет дочерняя компания российского «Газпрома» – «Газпром центр».

Это произошло на совещании с исполкомом белорусской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о реализации значимых инвестиционных проектов. Хотелось бы услышать от председателя горисполкома: мы что и дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?», – сказал Лукашенко.

«Газпром центр» начал строиться в 2014 году и должен был стать самым высоким зданием Минска и всей Белоруссии. Ради него власти разрешили снести один из автовокзалов столицы – «Московский».

Строительство трижды замораживалось. Официально – из-за проблем с итальянским подрядчиком, но по слухам, процесс увязывается с проблемами в нефтегазовых отношениях России и Белоруссии.

Оппозиционный публицист Петр Кузнецов напоминает в своем телеграмм-канале, что столь резкие высказывания белорусского лидера в адрес любого инвестора означают угрозу забрать объект.

Примечательно, что сегодня же главный редактор принадлежащей «Газпром-медиа» радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Газпромбанк», в котором почти половина акций принадлежит «Газпрому», не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже (их собираются разместить на 1,3 млрд дол) до тех пор, пока не будет освобожден экс-глава дочернего «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

«И другим не посоветует», – приписал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Виктор Бабарико был арестован в июне прошлого года, когда пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии. Кроме того, Нацбанк Белоруссии назначил свою администрацию в «Белгазпромбанке», по сути, присвоив чужую компанию. Александр Лукашенко в те дни обвинял «Газпром» в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Западные и российские либеральные аналитики назвали Бабарико «ставленником России», хотя его высказывания свидетельствовали как раз об обратном. Почти год он провел в СИЗО. Сейчас его судят по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

«На данный момент и слова Венедиктова – вилами по воде, и высказывания Лукашенко – еще не приговор. Ситуация, что называется, в динамике. Требование освобождения Бабарико вполне может быть правдой при условии, что Кремль действительно рассчитывает через конституционную реформу содействовать появлению здесь нескольких политических центров силы. Если это так, то сейчас в острую фазу входит вопрос о реализации договоренностей в Сочи. Выполнять их Минск, судя по всему, не собирается. Набор ресурсов воздействия у Москвы достаточно ограничен. Политически Путин не может вслух списать Лукашенко после того, как громогласно его поддержал. Но вот полностью отрезать от финансовой подпитки – вполне. Собственно, история про Московскую биржу – как раз из этой оперы», – прокомментировал ситуацию Петр Кузнецов.