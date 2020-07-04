Лукашенко и Греф открыли в Минске фонтан любви братских народов

04.07.2020, Москва, Елена Острякова

Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф прибыл в Минск, чтобы лично поздравить Александра Лукашенко с Днем независимости.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча происходила на фоне недавнего инцидента с другим российским банком – «Белгазпромбанком». Белорусские власти арестовали менеджмент этого учреждения и ввели свою администрацию. Есть заявления вкладчиков об исчезновении денежных средств из ячеек в результате этих перемен. На встерче с Грефом Лукашенко первым заговорил об этом.

«Поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал: есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают. Я вижу «Сбербанк» России, который пришел в страну», – сказал Лукашенко.

Он открыто заявил, что ждет от «Сбербанка» реализацию инвестиционных проектов в течение ближайших пяти лет.

«И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если «Сбербанк» готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», – подчеркнул президент Белоруссии.

Греф напомнил, что его банк уже вкладывается в экономику Белоруссии.

«В прошлом году мы проводили здесь Сбербанкиаду, приезжали более 2,5 тыс. участников. И мы с вами год назад договорились, что 3 июля откроем здесь фонтан. Такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили фонтаны многим российским городам на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. И получился он грандиозным, как нам кажется», – отмтеил глава Сербанка.

В тот же день светомузыкальный фонтанный комплекс на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы был открыт.

«Очень бы хотелось, чтобы этот знак любви россиян к белорусам пользовался бы успехом среди молодежи и радовал всех вас», – добавил Греф.