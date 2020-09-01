01.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Лукашенко и не думает сворачивать торговлю с Украиной


Приостановление дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией никак не повлияло на торговлю между двумя странами, она продолжаетсчя так же, как и раньше.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Торговля между Украиной и Белоруссией идет и будет продолжаться. Я не думаю также, что Европа введет какие-то существенные санкции экономического характера против Белоруссии. А позиция украинского руководства всегда зависит от позиции ЕС.

Поэтому я не думаю, что в руководстве страны всерьез готовы даже прорабатывать какие-либо санкции, которые бы ограничили торговые отношения с Белоруссией. Поэтому оттуда в Украину идут составы с нефтепродуктами, а в обратном направлении – составы с нефтью. Литва сейчас занимает достаточно жесткую позицию в отношениях с Белоруссией, поэтому туда идет азербайджанская нефть через Украину.

Конечно, Лукашенко не думает сворачивать торговлю с Украиной. Если бы Украина ввела какие-то санкции, то и он, возможно, что-нибудь предпринял бы», – заключил Владимир Воля.

Как сообщила вчера Служба безопасности Украины, в Житомирской области Украины недалеко от белорусской границы был подрыв железнодорожной ветки, по которой двигался состав из 64 вагонов с горюче-смазочными материалами из Белоруссии.


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