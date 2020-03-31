31.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Армения, Белоруссия, Политика, Россия, Энергетика
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Лукашенко и Пашинян объединились против России




Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко сошлись во мнении, что Россия продает им газ по слишком высокой цене.

Об этом шла речь в телефонном разговоре лидеров двух стран, состоявшемся по инициативе армянской стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», – говорится в сообщении на официальном сайте президента Белоруссии.

В связи с существующим положением дел Лукашенко и Пашинян обсудили возможность встречи глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для обсуждения «возникших экономических вызовов».

«С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. В развитие разговора белорусский лидер дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции.

В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

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