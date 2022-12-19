Лукашенко и Путин поспорили, кто из них больший агрессор

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Белоруссия не сможет отстоять свою независимость без помощи России.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия без нас обойдется, а мы без нее – нет. И мы договорились, что мы будет действовать на равных. Или оборона и безопасность. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Нет. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: Путин приехал и кого-то пугает, – вот посмотрите. А пошел же навстречу, как родной и близкий Беларуси человек. Сергей Лавров выступил, как мы совместно будем действовать во внешней политике, как это было всегда», – сказал Лукашенко.

Он пошутил о том, как предвзято к ним с Путиным относятся на Западе.

«Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который бы не решили. Мы идем навстречу РФ в самую трудную минуту. Вы ж знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково», – сказал Лукашенко.