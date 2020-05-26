Лукашенко и российский Первый канал обменялись новыми ударами

26.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал в очередной раз российский Первый канал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Журналист, если он журналист или какой-нибудь блогер, они должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если нечестно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать, как это было с российским Первым каналом», – сказал Лукашенко.

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7 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина. Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавируса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. Действия официального Минска осудили руководство Первого канала, Союз журналистов России и ведущие журналисты страны.

Ответ на новые обвинения был дан прямо в эфире «Первого». Комик Иван Ургант пошутил про белорусского президента.

«Лукашенко заявил, что потерявшим работу белорусам нужно просто найти новую. И это здорово, что Александр Лукашенко помнит о таком понятии, как новая работа», – намекнул Ургант на очередные президентские выборы в Белоруссии, в которых Александр Лукашенко собирается участвовать в шестой раз.

Согласно исследованию Евразийского медиаиндекса ЦИПИ за I квартал 2020 года, в СМИ Белоруссии негативных сообщений о России больше позитивных на 18%, в СМИ России о Белоруссии – больше на 10%.