Лукашенко: «И я сказал Помпео – пусть только дёрнутся…»

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что пригрозил госсекретарю США Майку Помпео, что ответит Польше, Литве и Украине, если те «дернутся».

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по кадровым назначениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пределами нашей страны НАТО-вцы не утихомирились. Вот я с Майком Помпео говорил, у нас с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в телеграм-каналах, – это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор.

Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, какая Украина, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы – армии нет), – ну, мы будем отвечать.

Он меня заверил, что этого никогда не может быть и не будет», – сказал Лукашенко.

Напомним, Помпео позвонил Лукашенко в понедельник. По сообщению пресс-службы Госдепа США, единственной темой разговора было освобождение либерального политтехнолога Виталия Шклярова, ранее работавшего в штабе Ксении Собчак и арестованного по приезду в Белоруссию во время протестов (сам Шкляров заявлял, что приехал не координировать Беломайдан, а проведать больную мать).

При этом пресс-служба белорусского президента уверяла, что собеседники большей частью обсуждали политическую ситуацию в обеих странах. Уже во вторник Шкляров выехал в США.