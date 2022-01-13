Лукашенко и Зеленский установили торговый рекорд под завесой «санкций»

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Новости Украины

В 2021 году Украина установила абсолютный рекорд за всю историю с 1991 года по закупкам за рубежом битума. Почти две трети из этого объема составляет импорт из Белоруссии – 57% или 625 тысяч тонн, это на 7,2% больше, чем в прошлом году.

Наращивание поставок произошло для нужд программы «Большое строительство» – это имиджевый проект офиса Владимира Зеленского, в рамках которого властями обещалось масштабное обновление дорог и инфраструктуры. Однако критики власти переименовали программу в «Большое воровство», намекая на «откаты», низкое качество ремонта и т.п.

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«Из Белоруссии завозили и продолжают завозить очень много битума, несмотря на все политические перипетии. Из Белоруссии завозить битум проще всего, кроме того, связи уже налажены. Пока не было активной стройки, хватало украинского битума. С началом большого строительство украинского битума перестало хватать, поэтому приходится его завозить», – объясняет украинский экономист Александр Охрименко.

Он подчеркнул, что на импорт из Белоруссии никак не повлияли угрозы Киева ввести санкции после непризнания победы Александра Лукашенко.

«Всё это продолжится, несмотря на то, что политики говорят всякие глупости. Надо понимать, что все эти заявления политиков, их демарши – это несерьёзно, всё равно деньги превыше всего. Надо смотреть не на все эти красивые слова и заявления, а на действия, тогда сразу видно, что люди договариваются, решают вопросы, зарабатывают деньги. На всякие заявления политиков вообще не надо обращать внимание при этом», – сказал Охрименко.

Таким образом, получается, что не только Киев имитирует присоединение к санкциям Запада против Белоруссии, но и Минск продолжает крепить экономические связи с Украиной, числясь союзником России, которая ввела против Киева экономические санкции.