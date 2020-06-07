Лукашенко и женщины: Он вам не Вайнштейн

07.06.2020, Москва, Елена Острякова

Взаимоотношения президента Белоруссии Александра Лукашенко с женщинами стали отдельной темой и так нескучной предвыборной кампании. Батька любит окружать себя девицами модельной внешности, которых потом пристраивает на чиновничьи места и даже в депутаты национального парламента.

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При этом белорусский лидер грешит откровенно сексистскими высказываниями. Так, на прошлой неделе он заявил, что женщина не сможет быть президентом, потому что конституция «написана под мужика».

Первой в ЦИК на Лукашенко пожаловалась представитель христианских демократов Белоруссии Ольга Ковалькова, участвующая в президентской гонке.

Она собрала целую подборку сексистских высказываний белорусского президента. В 2011 году он заявлял, что не уступит свое кресло женщине, потому что «мы, славяне, это не очень воспринимаем». А в 2015 году Батька сказал, что «человек в юбке» не сможет справиться с президентскими обязанностями».

ЦИК отклонила жалобу под тем предлогом, что официально кампания еще не началась, идет сбор подписей, формально даже кандидатом никто из претендентов не зарегистрирован, так что и снять с гонки никого нельзя.

Однако Ковалькова не остановилась и подала в Следственный комитет Белоруссии заявление с требованием начать уголовное производство в отношении Лукашенко по статье о нарушении равноправия граждан.

«Заявления Александра Лукашенко в адрес меня как женщины и всех женщин являются умышленным установлением преимуществ граждан в зависимости от пола и причинили существенный вред моим конституционным правам и свободам», – говорится в заявлении политика.

Следующей в ЦИК обратилась не участвующая в гонке директор минского маникюрного салона Ксения Федорова. По ее мнению, публичное заявление претендента в кандидаты в президенты Лукашенко содержит недостоверные сведения о конституционных основах государства. Кроме того, считает Федорова, Лукашенко оскорбил память женщин, которые поднимали эту страну.

Одним из нарушений предвыборного законодательства счел высказывания президента о женщинах и его главный конкурент экс-банкир Виктор Бабарико. Впрочем, в его жалобе в ЦИК был большой список претензий: незаконная агитация, оскорбление соперников. Все они были отклонены.

Было и коллективное обращение в ЦИК, под которым поставили подписи 120 человек.

Поскольку женская тема в белорусском обществе стала набирать обороты, потроллить на ней решила председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина. Она тоже обратилась в Следственный комитет с жалобой на блогера Срегея Тихановского, который в предвыборной агитации за свою жены призывал «прихлопнуть» чиновницу. Ермошина сочла это угрозой своей жизни. Так же, как и намерение провести пикет перед ее домом.

«Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал, а если зайдем — как? Это уже вторжение в жилище, это угроза действием в связи с исполнением мной профессиональных обязанностей. То есть маленькая улочка, соседи — бизнесмены, ни одного чиновника, а также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища, где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей? Граждане, одумайтесь!» – сказала Ермошина.

Она патетически обратилась к феминисткам Белоруссии с требованием себя защитить. Но феминистки энтузиазма не проявили. Дело в том, что Ермошина, как и белорусский президент, страдает сексизмом. В анналы вошла ее фраза, сказанная в 2010 году во время массовых протестов, на которых милиция жестко задерживала женщин.

«Этим «жанчынам» делать нечего! Сидели бы дома, борщ варили. А не по площадям шастали. Мне в голову это не придет. Это позор для женщины – участвовать в подобных мероприятиях. Я еще понимаю, когда она девица дурная молодая, а когда женщина в возрасте идет, значит у нее что-то с интеллектом не в порядке», – сказала тогда бессменный председатель белорусской ЦИК.

Конечно Белоруссия – не США, и аналога Me Too здесь не случится, но яркие мемы и лозунги для ожидаемого майдана сексистская тема в речах начальников, безусловно, даст.