05.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат украинским – будем защищать




Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подверг критике Россию, заявив, что она вынуждает соседей занимать «суперпрагматичную позицию».

Об этом Лукашенко сказал сегодня на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в прошлом секретарем Собеза Белоруссии Станиславом Засем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно с Беларусью у этого интегратора, кто бы мог подумать. Никто об этом думать не мог. Особенно мы, люди военные. Хотя с военными России у нас нет особо сложных вопросов. Да, я думаю, и не будет. Понятно, кто там всю эту музыку заказывает.

Но, тем не менее, я хочу, чтобы ты сам был сориентирован по позиции Белоруссии. Ты ее хорошо знаешь. Каждый день сюрпризы преподносят, то с одной стороны, то с другой.

Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», – желчно намекает Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что интересы Белоруссии в сфере безопасности пока не входят в противоречие с интересами России и даже Украины.

«Наши интересы должны быть соблюдены. Слава Богу, что пока они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации. Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ.

Да и не очень-то противоречат интересам Украины – нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно. Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться», – предупредил Лукашенко.

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