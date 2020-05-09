Лукашенко исчерпал лимит на легкие прогулки

09.05.2020

Избирательная кампания в Белоруссии стартовала. Стартовала неожиданно и буднично – депутаты просто проголосовали за предложенную дату и установили, что выборы пройдут на три недели раньше, чем того ожидало большинство. До 30 августа решили не тянуть и проголосовать 9-го числа. В результате на всю подготовку к кампании у оппонентов Лукашенко осталась лишь неделя.

Оппозиционной коалиции, которая до сих пор не решила, кто из оставшихся трех кандидатов будет представлять ее на выборах, он здорово спутал все карты. Да и другие оппоненты подготовились далеко не все. Пожалуй, единственный, кто точно попадет в бюллетень – это лидер местных либерал-демократов Олег Гайдукевич. Человек яркий и резкий, дружественный по отношению к России, но абсолютно безопасный для Лукашенко. Этакий белорусский Жириновский.

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Прозападная оппозиция слаба и из своих рядов выдвинуть конкурентоспособного кандидата не в состоянии. Таких там просто нет. В пророссийском лагере все тоже грустно. Но главная проблема для оппонентов Лукашенко – не цейтнот, а коронавирус. Ходить по квартирам и собирать подписи сейчас не просто в разы сложнее, но и небезопасно для здоровья и жизни.

Однако и для действующего президента попытка переизбраться на шестой срок точно не будет легкой прогулкой и даже имеет шансы окончиться плачевно. Независимые социологические опросы на политические темы в Белоруссии запрещены, но и без них очевидно, что рейтинг президента сейчас рекордно низок.

Конфликт с Россией, авантюра с альтернативной нефтью, вылившаяся в экономический кризис, углубившийся после прихода коронавируса, упорное отрицание реальной опасности этой эпидемии, субботники, парады и концерты в то время, когда весь мир сидит на карантине, экзотические «рецепты» лечения COVID-19 из уст первого лица государства – все это не могло не отразиться на популярности Лукашенко.

И белорусская верхушка это осознает – недаром в качестве обоснования более ранней даты голосования депутат Савиных назвал возможность второго тура. Для Белоруссии ранее это было чем-то немыслимым. Президенту всегда насчитывали около 80 процентов. Второй тур для Лукашенко – это табу. Он сам в 1994 году разгромил во втором туре безусловного фаворита и главу государства Вячеслава Кебича.

Вопреки традиции, начало избирательной кампании Лукашенко не ознаменовалось пафосным мероприятием с многотысячной массовкой под названием «Всебелорусское народное собрание». Даже ежегодное послание Лукашенко к парламенту, с которым он должен был выступить еще в апреле, перенесено на неопределенный срок. С идейным наполнением кампании тоже есть серьезные проблемы.

В свое время Лукашенко победил, пообещав глубокую интеграцию с Россией и даже воссоединение в единое государство. Сейчас это страшная крамола. Козырем Лукашенко была социальная модель государства. Сейчас многие социальные программы свернуты, пенсионный возраст повышен, пособие по безработице не превышает 54 белорусских рублей (около 1500 российских), а те, кто не работает официально, имеет больше шансов получить не его, а «налог на тунеядство».

Пытались играть на ностальгии по СССР – сейчас это тоже теряет актуальность и годится только для внешнего употребления. Миротворчество? Им сыт не будешь, да и времена подписания Минских соглашений канули в Лету. Экономика? Она в глубоком кризисе и, не в последнюю очередь, благодаря «многовекторной» внешней политике. Белорусам обещают зарплату по 500 долларов уже больше 15 лет и сейчас она примерно равна этой сумме.

Сказать, по большому счету, нечего. Разве что «лишь бы не было войны», апелляции к патриотизму, понимаемому пропагандистами, как «государство – это я» применительно к Лукашенко и идея противостояния «российскому империализму», в которой белорусская власть давно солидаризовалась с националистами и западной агентурой влияния.

Россия давно уже стала самым критикуемым белорусским официозом государством, а любые попытки критики со стороны России встречаются пропагандой истерикой, которая уже начала переходить в откровенную геббельсовщину. Так, главная газета республики «Беларусь Сегодня» в одной статье назвала съемочную группу Первого канала, усомнившуюся в правдивости официальной статистики по коронавирусу трупоедами, информационными падальщиками, недожурналистами и даже недочеловеками. И это – накануне Дня Победы.

Кампания только началась. Дальше страсти будут только нарастать и их накал будет попросту беспрецедентным. В ближайшие 4 месяца из Белоруссии будет много интересных новостей. Остается только надеяться, что обойдется без большой крови.