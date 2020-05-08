Лукашенко использует парад как предохранитель- политолог

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Треть белорусов с сожалением бы восприняла отмену парада 9 мая. Тех, кто выступает за отмену парада меньше 30% .

Об этом в своем youtube-канале заявил живущий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти 30-35% на выборы ходят и реально голосуют за Лукашенко. Работать на свою базовую аудиторию для Лукашенко очень и очень важно. Те, кто выступает за отмену парада, голосовать за него не будет», – сказал Тышкевич.

Кроме того, по его мнению, проводя парад, Лукашенко лишает аргументов своих критиков в России.

«Лукашенко попытался максимально использовать российский фетишизм с датой 9 мая. Изначально он задумал парад, который мог бы стать альтернативой российскому, чтобы не ехать в Москву в случае проблем. После его проведения атаки на Лукашенко, что он предал и разворачивается на Запад, будут выглядеть странно даже с точки зрения российского обывателя: он же провел парад 9 мая. Это определенный предохранитель», – сказал Тышкевич.