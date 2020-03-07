Лукашенко испортил подчинённым выходной

07.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия может купить 6 миллионов нефти уже в понедельник. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава Богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение, и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие – более 6 миллионов тонн», – сказал Лукашенко.

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Белоруссия переживает острый дефицит с поставками нефти после того, как отказалась покупать в России топлива по ценам, которые предлагала Москва. Минск требовал увеличить скидку, но при этом отказывался от выполнения пунктов Союзного соглашения об общем парламенте, единой валюте и т.п.

Ранее сообщалось, что белорусские загруженные на половину мощности НПЗ заключили на март переговоры с пятью российскими фирмами, названия которых не сообщаются. Судя по всему, речь идет о мелких трейдерах, не имеющих собственной добычи, чья «мгновенно подешевевшая» нефть никак не может быть дешевле энергоносителя крупнейших российских нефтедобытчиков, которые сейчас не поставляют в Белоруссию из-за политического конфликта, спровоцированного Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия ждет нефти от Азербайджана, которая будет поступать по морю, потом по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды, а потом еще и по железной дороге. Цена вновь не оглашается, но такая сложная логистика не внушает оптимизма. Объема поставки – 85 тыс тонн – хватит на полтора дня работы белорусских НПЗ.