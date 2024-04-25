Лукашенко: К Апокалипсису все готово

Елена Острякова.  
25.04.2024 13:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал жесточайшего контроля в информационной сфере, чтобы не нагнетать ситуацию.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал жесточайшего контроля в информационной сфере, чтобы не нагнетать ситуацию....

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«Любое неосторожное слово-движение – может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия», – заявил президент РБ.

Он назвал выделение США «денег на войну» и ракет дальнего действия без всяких условий фактором эскалации. Особенно на фоне наращивания ударно-наступательного потенциала в Европе.

«Раньше они поставляли и публично говорили, что запретили украинцам наносить удары по территории России и Белоруссии. Сейчас они уже не обуславливают поставки «Атакамс» и других дальнобойных боеприпасов. Если ситуация сложится угрожающая для внутренней ситуации в России, чего они хотят, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет Апокалипсис. Для этого все готово», – сказал Лукашенко.

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