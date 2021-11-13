Лукашенко: К Володе относился как к своему ребёнку… Путин жестко поставил себя

Александр Лукашенко уверяет, что поддерживал близкие контакты с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским ради того, чтобы помочь Украине и России достичь соглашений по установлению мира на Донбассе.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналу «Национальная оборона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: «Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?». Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт, он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними «бегал», думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне. Пытался все сделать.

Я ездил туда. Порошенко, он. Я их убеждал всех. С кем только я не встречался, с Турчиновым даже. «Давайте вот так сделаем, так». Я делал это все как человек опытный, понимающий. Я не лез не в свое дело. Только когда меня просили.

Я приводил пример по Донбассу, когда мы с Путиным переговоры вели, в Красной Поляне, зимой, на лыжах катались. Мы сели, обедаем, он сидит, задумался про Украину. Я говорю: «С Украиной нужно что-то делать, все-таки наши люди». А он: «Ну а ты как думаешь?». И я начал рассказывать ему, свою точку зрения излагать. После Дебальцево, помнишь, когда там «мясорубка» эта была…

Вот как раз два дня прошло. Я и с Шойгу переговорил, и с ним на эту тему.

Меня первым поразил Шойгу. Он мне прямо сказал: «Знаете, Александр Григорьевич, на Украине надо что-то делать. Это не дело, что там происходит «мясорубка» на наших глазах в Дебальцево. И мне рассказал. Я говорю: «Ты мне подробно расскажи, что там произошло». И Шойгу мне рассказал, при Путине, у него в кабинете сидели.

Потом я высказал свою позицию, что и как, люди, общее, кого обижаем. Он говорит: «Передай Порошенко, я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили».

Условие – просто выборы надо было провести. Нормально провести выборы.

Слушай, местные органы власти сегодня провели выборы. Завтра – послезавтра новое поколение придет и все забудется.

Фашисты уничтожили 30 миллионов человек! Но мы же с немцами общаемся.

И Путин предложил хороший вариант.

Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться – нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!» – сообщил Лукашенко.