Лукашенко хочет арабских эмиров в посредники на переговорах с ЕС

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы посредником в его переговорах в Евросоюзом выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается диалога с Европой, это трудно зазвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое, но если, уважаемый Имат, твоя страна будет посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, Эмираты могли бы стать таким посредником. Я за», – сказал Лукашенко.