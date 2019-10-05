Лукашенко хочет, чтобы Зеленский отучил белорусов любить Россию

05.10.2019, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко поднял вопрос о трансляции в Белоруссии украинских каналов на встрече с Зеленским в Житомире, потому что таким образом надеется удержать свой народ в повиновении.

Об этом в эфире своего youtube-канала заявил бежавший из Белоруссии политолог Игорь Тышкевич, обслуживающий националистический режим в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия заинтересована в присутствии украинских каналов в своем телепространстве. Странно, правда? В Украине свобода слова, а последний диктатор Европы заинтересован в украинских каналах? Да, господа», – сказал Тышкевич.

Политолог объясняет это тем, что пропаганда на украинском телевидении предотвратило распространение Русской весны в восточных и южных регионах страны в 2014 году. Причем, произошло это благодаря не информационно-политическим, а развлекательным программам.

«Появление украинских телеканалов в белорусском телепространстве уменьшит влияние России на Белоруссию, даже если будут транслировать исключительно развлекательный контент. Поэтому от Украины новости нужны меньше всего. Белоруссии нужен развлекательный контент, чтобы заместить маркеры российской идентичности, чтобы дать альтернативу, чтобы люди не вешались на российское телевидение», – сказал Тышкевич.

При этом он советует Украине не соглашаться на продажу отдельных программ, а добиваться выделения отдельного канала.

«Жители Белоруссии новости практически не смотрят. А яркие по ряду позиций превосходящие мировой уровень талант-шоу и сериалы они будут смотреть. И новости, если они будут идти в перерывах. Поэтому Украине интересно упаковать эти шоу в канал. Тогда Украина получит возможность влиять на информационную повестку Беларуси. Потому что, если в перерывах между шоу будут идти сводки с фронта, и будут говорить, что «русские сегодня пытались убить столько-то украинцев», у кого-то из белорусов, относящихся нормально к политике РФ, что-то в голове цокнет», – сказал Тышкевич.

По его информации заявки «1+1» и «Квартала-95» уже 9 месяцев находятся на рассмотрении белорусского миниформа.

При этом Тышкевич отчего-то уверен, что белорусские власти не станут цензурировать украинские телеканалы, как российские.

«Учитывая давнюю историю информационных атак со стороны России на белорусскую реальность, в Белоруссии давно перешли к такой системе как цензурирование. Цензура работает в онлайн режиме. Все каналы транслируются в записи. Берется трансляция, которая идет за Урал, и чистится от неприятных упоминаний в новостях. Либо новости вообще заменяются», – сказал Тышкевич.